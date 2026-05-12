‘Sokak köpeklerini toplayın’ çağrısı varken yaptıklarına bakın! CHP’li belediye mama işine girdi
Sokaklarda neredeyse her gün bir insan başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayıp can güvenliği tartışılırken, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önceliği mama üretimine verdi. 'Köpekler toplansın' feryatlarına kulak tıkayan Belediye Başkanı Candan Yüceer’in mama tesisi hamlesi, 'Vatandaşın canı değil, rantın hesabı yapılıyor' tepkilerine neden oldu.
Başıboş sokak köpeklerinin insanlara yönelik saldırıları her geçen gün artarken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden skandal bir karar geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi 2. Etap Genişleme Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan CHP’li Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu ay sonunda devreye alacakları mama üretim tesisini duyurdu. Buna göre tesiste günlük 1 ton yemek atığı mamaya dönüştürülecek.
Konuya dair açıklama yapan Yüceer, “Büyükşehir, mama üretim tesisi kuracak. Yemek artıkları mamaya dönüştürülecek” dedi.
Ülke genelinde “Sokak köpeklerini toplayın, barınaklara alın” çağrılarının yükseldiği bir dönemde belediyenin önceliğinin mama üretimi olması, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” dedirtti. Ülkenin menfaatine olacak her adıma karşı çıkan CHP’nin, başta kadın ve çocukları tehdit eden ve onca ölüme ve yaralanmaya neden olan başıboş köpek sorunundaki sorumsuzluğu dikkat çekiyor.
Öte yandan sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkan CHP’lilerin, büyük tehlike saçan hayvanlar üzerinden para kazanmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı. Kamuoyunda, “Rant için insanların ölmesini görmezden geliyorlar” yorumları yapıldı.
