Marmara'da bir anda ortaya çıktılar! Gören telefona sarıldı!
Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar, havadan dronla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonunda Kakava ve Hıdırellez Şenliği düzenlendi.
Şenlik kapsamında, denizde motor turu etkinliğini dronla görüntüleyen Erkan Kalcı, Marmara Denizi'nin Uçmakdere açıklarında bir yunus sürüsünü fark etti.
Yunusları havadan dronla kaydeden Külcü, "'Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım.
Bu kadar kalabalık şekilde yunus balığı görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı" dedi.
