  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz Özdil CHP’nin fondaş medya projesini ifşa etti! “Gazetecileri parayla satın almaya çalışıyorlar diyorum, 'Ne var yani' diyorlar!” Abdulkadir Selvi: Özgür Özel için hesap zamanı! ‘Sokak köpeklerini toplayın’ çağrısı varken yaptıklarına bakın! CHP’li belediye mama işine girdi Yolsuz Eko'nun 'casusluk' ajandası ifşa oldu: Devletin sırlarını yabancı servislere peşkeş çektiler! Bir İETT otobüsü daha alev aldı! İstanbul’u komple yakacaklar Merak edilen tüm istatistikler bu raporda! Türkiye aile bülteni yayımlandı Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga 9 şirkette büyük zarar! İBB iştiraklerinde çöküş hızlandı Nedim Şener, hayal kuramadığımız günleri hatırlattı: Bugün yapılanlar hayal bile değildi Cezaevine gönderildiler! CHP’li İzmir'de dolandırıcılık tutuklamaları
Spor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın neşteri: 9 yıldız kadro dışı bırakıldı
Spor

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın neşteri: 9 yıldız kadro dışı bırakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın neşteri: 9 yıldız kadro dışı bırakıldı

Siyah-beyazlı camiada yeni sezon öncesi Sergen Yalçın fırtınası esiyor! Teknik heyet ve yönetimin zirvesinden 'operasyon' kararı çıktı. Beşiktaş, aralarında Al Musrati ve Joao Mario gibi isimlerin de bulunduğu tam 9 kiralık oyuncuya 'kendinize kulüp bulun' talimatı vererek kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetici Serdal Adalı arasında gerçekleşen kritik zirve, takımdaki köklü değişimin fitilini ateşledi. Gelecek sezonun kadro planlamasında radikal adımlar atan siyah-beyazlılar, kiralıktan dönecek oyunculara kapıyı kapattı.  

Beşiktaş’ta yeni sezon kampı öncesi "kadroda operasyon" sesleri yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma geri dönecek kiralık oyuncular hakkında radikal bir karara vardı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kadro operasyonu! 9 kiralık oyuncuya "kulüp bulun" talimatı verilirken, Trabzonspor'da parlayan Muci'nin geleceği ise bordo-mavililere bağlı…

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK TEMİZLİK! SERGEN YALÇIN 9 YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ!

Beşiktaş’ta yeni sezon kampı öncesi "kadroda operasyon" sesleri yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma geri dönecek kiralık oyuncular hakkında radikal bir karara vardı. Yapılan planlamada, tam 9 isim yeni sezon kadrosunda kendine yer bulamadı.

9 İSİM İÇİN "KULÜP BULUN" TALİMATI

Sergen Yalçın ve Serdal Adalı zirvesinden çıkan karar sonrası, listedeki oyuncuların menajerleri kulübe davet edildi. Beşiktaş yönetimi; Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Bu oyuncuların yeni sezon kamp kadrosunda da yer almayacakları kesinleşti.

ERNEST MUCI’DE TOP TRABZONSPOR’DA

Kiralık gönderilen oyuncular arasında durumu en çok merak edilen isim ise Ernest Muci. Trabzonspor formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Arnavut yıldız, 33 maçta 14 gol ve 8 asistlik dev bir performans sergiledi. Bordo-mavili ekibin, Muci’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Eğer opsiyon kullanılırsa, yıldız oyuncu Beşiktaş’a geri dönmeyecek.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi

Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi

Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Spor

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Beşiktaş İskelesi’nde bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi’nde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Gündem

Beşiktaş İskelesi’nde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta dev derbi öncesi taktik prova! Kartal hazırlıkları tamamladı
Beşiktaş’ta dev derbi öncesi taktik prova! Kartal hazırlıkları tamamladı

Spor

Beşiktaş’ta dev derbi öncesi taktik prova! Kartal hazırlıkları tamamladı

Normal sezonu galibiyetle kapattı! Galatasaray derbide Beşiktaş’ı devirdi
Normal sezonu galibiyetle kapattı! Galatasaray derbide Beşiktaş’ı devirdi

Spor

Normal sezonu galibiyetle kapattı! Galatasaray derbide Beşiktaş’ı devirdi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar verildi!
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar verildi!

Spor

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar verildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23