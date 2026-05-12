Gündem
Gözü dönmüş cani saniye saniye kaydedildi: Taksiciyi boğazından bıçaklayıp gasp etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sokaklardaki güvenlik zafiyeti ve cezasızlık algısından cesaret alan caniler bu kez İzmir’de sahneye çıktı! Karabağlar’da müşteri kılığında bindiği taksinin şoförünü, ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçaklayan gözü dönmüş saldırgan, araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 'Ekmek teknesi'nde can pazarı yaşayan sürücü, kanlar içinde katili kendinden uzaklaştırmayı başardı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi, akşam saatlerinde vahşi bir gasp girişimine sahne oldu. Uzundere otobanı mevkiinde meydana gelen olayda, taksiye binen bir şüpheli, ineceği sırada para uzatıyormuş gibi yaparak taksi şoförünün boğazına bıçak dayadı. Hiçbir kışkırtma olmaksızın, soğukkanlılıkla cinayete teşebbüs eden saldırgan ile şoför arasında araç içerisinde arbede yaşandı. Boynundan aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz sürücü, can havliyle araçtan inerek kendini savunmaya çalıştı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçaklayarak gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Taksicinin yaralandığı ve saldırganı kendinden uzaklaştırdığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye müşteri olarak binen bir erkek şüpheli, ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşan yaralı sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Tedavi altına alınan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği anlar yer aldı.

M Salih

Cezalar caydırıcı olmalı yoksa bu olanlar ,öyle fevri şeyler değil toplumu dinamitlemek ve ülkeyi bozmaktan başka bir şey değil ceza yapılan pisliği bir daha guze almamalı yoksa pislikleri devamlı olarak Gürürsün
