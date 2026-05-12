Yılmaz Özdil CHP’nin fondaş medya projesini ifşa etti! “Gazetecileri parayla satın almaya çalışıyorlar diyorum, 'Ne var yani' diyorlar!”

Yılmaz Özdil şunları söyledi; “Sözcü Televizyonu'ndan istifa etmeden önce medya dünyasının çok yakından tanıdığı ama halkta herhangi bir karşılığı olmayan bir genel başkan yardımcısının bana gelerek, şahitlerin bulunduğu bir ortamda bana bir teklifte bulundu. Bu teklifi kesinlikle reddettiğimi, şahitler huzurunda adamın suratına bak, 'Gazetecileri kiralayarak aslında CHP'ye ağır zarar veriyorsunuz' dediğimi; para karşılığında sözde muhalif medya kurmanın ne kadar sakıncalı olduğunu kendisine söylediğimi, hiçbir siyasi partiyle akçeli ilişkiye girmeyeceğimizi söylediğimi, bu teklifi reddettikten hemen ertesi sabah sosyal medyada benim hakkımda karalama kampanyası başlatıldığını anlatıyorum. Açıkça anlatıyorum. Duymak bile istemiyorlar. Bakın gazetecileri parayla satın almaya çalışıyorlar diyorum, 'Ne var yani' diyorlar ya. 'AKP'nin medyası varsa CHP'nin de gazetecilere para ödemesi gayet normal değil mi?' diyorlar”