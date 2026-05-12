  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz Özdil CHP’nin fondaş medya projesini ifşa etti! “Gazetecileri parayla satın almaya çalışıyorlar diyorum, 'Ne var yani' diyorlar!” Abdulkadir Selvi: Özgür Özel için hesap zamanı! ‘Sokak köpeklerini toplayın’ çağrısı varken yaptıklarına bakın! CHP’li belediye mama işine girdi Yolsuz Eko'nun 'casusluk' ajandası ifşa oldu: Devletin sırlarını yabancı servislere peşkeş çektiler! Bir İETT otobüsü daha alev aldı! İstanbul’u komple yakacaklar Merak edilen tüm istatistikler bu raporda! Türkiye aile bülteni yayımlandı Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga 9 şirkette büyük zarar! İBB iştiraklerinde çöküş hızlandı Nedim Şener, hayal kuramadığımız günleri hatırlattı: Bugün yapılanlar hayal bile değildi Cezaevine gönderildiler! CHP’li İzmir'de dolandırıcılık tutuklamaları
Ekonomi Hazine 86,5 milyar lira borçlandı
Ekonomi

Hazine 86,5 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hazine 86,5 milyar lira borçlandı

Kamudan gelen 2 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 114 milyar 565 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 40 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesinde toplam 86 milyar 490,4 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 86 milyar 490,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,22 oldu.

Nominal teklifin 122 milyar 200 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 40 milyar 607 milyon lira, net satış 44 milyar 450,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

 

Kamudan gelen 2 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 114 milyar 565 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 40 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 86 milyar 490,4 milyon lira borçlandı.

Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!
Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!

ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme
ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme

Gündem

ABD'den İran ekonomisine 13 milyar dolarlık dev darbe! Hürmüz'de flaş gelişme

Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"
Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"

Gündem

Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"

Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!
Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu
BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23