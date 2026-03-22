Uzman isim tavsiye etti: Diyabet hastaları temkinli olmalı! İşte bilmeniz gereken her şey

Protein ve posanın yeterli tüketilmemesi: Protein içeren yiyecekler (et, peynir, yumurta, süt, yoğurt) sağlıklı ve dengeli beslenmesini önerdiğimiz diyabetli bireyin beslenmesinde bulunması gereken temel besin grubudur. Sebze, meyve, kuru baklagiller, tam taneli tahıl gibi posa içeriği zengin besinler sindirimi geciktirerek, kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve daha yavaş düşmesine neden olur. Öğünün posa ve protein içeriğinin dengeli olması kan şekeri kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bayram gibi özel günler daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve özellikle öğünün posa açısından yetersiz olması kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Yağ tüketiminin artması: Bayramda, yağ tüketimi artar. Özellikle yağ açısından zengin yiyeceklerle beslenme, fazla enerji alımına dolayısıyla ağırlık artışına neden olur. Öğünün yağ içeriğinin zengin olması kan şekerinin daha geç yükselmesine (4-6 saat gibi) neden olabilir. Bayramlarda börek, baklava, çikolata, şekerlemeler karbonhidrat içeriği yüksek olmalarıyla birlikte yağ içeriği de zengin yiyeceklerdir. Ayrıca katı yağ(doymuş yağ) içermeleri kalp sağlığı yönünden de önerilmemektedir. Diyabetli bireyler bayram gibi özel günlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için protein-posa ve karbonhidrat içeriği dengeli olan öğünlerini zamanında tüketmeli, yağlı besinlerden kaçınmalı, kan şekerini takibini yapmalı ve fiziksel aktivitelerini ihmal etmemelidirler. Kan şekeri nasıl düşer? Karbonhidrat alımını azaltmak (ekmek, makarna, şekerli ve gazlı içecekler) Kiloyu dengelemek Bol sıvı tüketmek Egzersiz yapmak Düzenli şeker ölçümü yaptırmak Kalori alımını azaltmak için porsiyon kontrolü yapmak Brüksel lahanası, avokado, brokoli gibi lifli gıdalar tüketmek Stresten uzak durmak şekeri düşürmeye yardım eder. Kan şekerini dengede tutacak 3 pratik öneri nedir? Kan şekerini dengede tutmak için en pratik 3 öneri; öğünlere lifli yeşilliklerle başlamak, karbonhidratları protein/sağlıklı yağlarla eşleştirmek ve yemekten hemen sonra 10-15 dakikalık hafif yürüyüşler yapmaktır. Bu yöntemler insülin direncini kırmada ve ani şeker yükselmelerini önlemede en önemli faktörlerdir. Diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyesinin, bağışıklık sisteminin işlev bozukluğuna yol açarak, diyabetli bireylerde istilacı patojenlerin yayılmasını kontrol edememesine neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, diyabetli bireylerin enfeksiyonlara daha yatkın olduğu bilinmektedir.