Guendouzi performansıyla göz dolduruyor
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Matteo Guendouzi, performansıyla beğeni topladı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı lacivertlilerin değişmez isimlerinden oldu.
Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla Fenerbahçe'nin öne çıkan futbolcularından oldu.
27 yaşındaki oyuncu, takıma katıldığı günden itibaren istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.
TRT Spor’un haberine göre, devre arasında Lazio’dan transfer edilen Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Süper Kupa finalinde Galatasaray’a attı.
Sarı lacivertli formayla 22 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor ağlarına gönderdi.
Orta sahada N’golo Kante ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, 1 de gol pası verdi.
Fransız futbolcu, ligde yüzde 91 pas isabet oranına ulaştı. Maç başına 6 top kazanan Guendouzi, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı.
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
