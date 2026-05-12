Dünya Siyonist barbarlık durmuyor: Ateşkesi delen katil İsrail sağlık merkezini vurdu
Lübnan’da 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve süresi uzatılan ateşkese rağmen 'Küresel Zorba' İsrail, sivil yerleşim yerlerini ve yaşam alanlarını hedef almaya devam ediyor. Güney Lübnan’daki Erzun beldesinde bir sağlık noktasının hemen yanındaki evi füzelerle yerle bir eden Siyonist uçaklar, ambulansları ve sağlık araçlarını kullanılmaz hale getirerek bir kez daha savaş suçu işledi.

Siyonist katil İsrail, bölgedeki yayılmacı ve kanlı siyasetini ateşkes masasında verilen sözlere rağmen sürdürüyor. ABD Başkanı 'Sarı Şeytan' Trump’ın arabuluculuğunda uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyini bombalamayı bırakmayan işgal ordusu, Sur kentine bağlı Erzun beldesinde sivil bir evi hedef aldı. Saldırının bir sağlık merkezi yakınında gerçekleşmesi, bölgedeki tıbbi imkanları felç ederken; görüntülerde bir ambulansın ağır hasar aldığı ve mahallenin harabeye döndüğü görüldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Erzun beldesinde bir sağlık noktası yakınındaki eve düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede büyük hasar oluştu.

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Erzun beldesindeki bir sağlık noktası yakınında bulunan bir evi hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının beldedeki bir sağlık noktası yakınında bulunan binaya düzenlendiği görüldü.

Saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı, çevredeki araçlarla bir ambulansın da zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, aralarında Erzun'un da bulunduğu 4 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI VE ATEŞKES

Katil İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 882 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

