Özkan Yalım'ın ifadesi, Özgür Özel'in kankası Demirhan Gözaçan'ı yaktı! Gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın yakın dostuydu. Öyle ki Özgür Özel, rüşvet operasyonunda gözaltına alınırken otelde kızı yaşındaki metresiyle basılan Özkan Yalım'ı aylarca partiden ihraç edemedi. Özkan Yalım ise gözaltındayken etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve itirafçı oldu. Yalım, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan ve Manisa Belediye Başkanı Danışmanı olan Demirhan Gözaçan'ın ismini verdi. Gözaçan gözaltına alındı, evinde ve arabasında arama yapıldığı öğrenildi.
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan, "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı.
Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Demirhan Gözaçan'a yönelik iftira ve karalama kampanyalarının yürütüldüğü öne sürülerek, gözaltı işleminin "yetkisiz" şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan, son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır" denildi.
Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.
İl Başkanı İlksen Özalper açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.
