Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! İdeal kilo hesaplama! Hem sağlıklı hem lezzetli
Kadın - Aile

Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! İdeal kilo hesaplama! Hem sağlıklı hem lezzetli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! İdeal kilo hesaplama! Hem sağlıklı hem lezzetli

Sağlık için kilosunu koruyan, sağlıklı yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen önce yoğurt, muz, çilek, tarçını denesin. Sağlıkta bir başarı hikâyesi oluşturmak isteyenler sağlıklı atıştırmalıkla İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa.

Sağlıkta bir başarı hikâyesi oluşturmak isteyenler, sağlıklı şekilde yaşamak isteyenler, ben kesinlikle kilo veremem diyenler yapılan bu atıştırmalığı deneyin. İşte detaylar...

Yoğurt, muz, çilek, tarçın!

Çilekli fit yoğurt tarifi.

• 1 bardak yoğurt
• 1 adet muz
• 3 adet çilek
• Tarçın

Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Homojen olarak karıştıklarından emin olduğunuzda soğuk olarak için.

Tok tutan ve metabolizmayı canlandıran ara öğün niteliğinde güçlü ve tatlı bir detoks içeceği. Su dengesini sağlar, vücutta biriken toksin maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Tatlı krizleri ve şeker düşmesi (hipoglisemi) ataklarını engeller.

Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, A-B-C-E vitaminleri, probiyotik lifler, protein, yağ, potasyum, sodyum, magnezyum, demir, çinko, niasin, bakır.

İdeal Kilo Hesaplama:

İdeal kilo hesaplama işlemi için kullanılan en yaygın formül, vücut kitle indeksi (VKİ) formülüdür. VKİ, kişinin boyuna göre uygun ağırlıkta olup olmadığını belirler. VKİ hesaplama formülü şöyledir: VKİ = kilo / boy x boy (kg/m²). VKİ'nin 18.5-24.9 aralığında olması, ideal kiloya sahip olunduğunu gösterir.

