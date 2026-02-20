  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada? Pes ettiler resmen: Duvar yıkıldı enkaz kapıda! Savunma nasıl kurulacak? Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur! Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler Olmayacak şey oluyor mu? Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye teşekkür eden İran’dan, herkesi ters köşe yapan açıklama Marmara Gölü'nde umut veren görüntü Bayraktar’ın kararı Türkiye tarihini değiştirdi! Pes etseydi ne olurdu? Herkesi şaşkına çeviren açıklamalar! Çocuklar daha fazla risk altında... Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Almanya'da yapılan çarpıcı bir araştırmaya göre, 48 saat boyunca yulaf ağırlıklı beslenen kişilerin, kolesterol ülçümlerinde ciddi düşüş kaydedildi.

#1
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

University of Bonn araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, metabolik sendrom tanısı bulunan 32 yetişkin iki gün boyunca neredeyse tamamen yulaf ezmesinden oluşan, kalori kısıtlı bir diyet uyguladı. Katılımcılar günde üç öğün, toplam 300 gram suyla pişirilmiş yulaf tüketti; yalnızca meyve ve sebze eklemelerine izin verildi ve normal kalori alımlarının yaklaşık yarısını aldı.

#2
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Kontrol grubuna ise yulaf içermeyen, yine kalori kısıtlı bir diyet verildi. Her iki grupta da iyileşme gözlenirken, yulaf tüketen grupta LDL kolesterol seviyelerinin yüzde 10 oranında azaldığı açıklandı. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

#3
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Kilo ve tansiyon da etkilendi Çalışmanın yazarlarından Marie-Christine Simon, yulaf grubundaki katılımcıların ortalama iki kilo verdiğini ve kan basınçlarında hafif düşüş görüldüğünü belirtti. Simon’a göre bu düşüş modern kolesterol ilaçlarıyla kıyaslanabilecek düzeyde olmasa da “kayda değer”.

#4
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Araştırmacılar olumlu etkinin, yulafın bağırsak mikrobiyotasını etkilemesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Yulafın içerdiği çözünür lifler, özellikle beta-glukan, bağırsaktaki yararlı bakterileri besliyor ve bu bakterilerin ürettiği kısa zincirli yağ asitleri kolesterol metabolizmasını etkileyebiliyor.

#5
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Uzmanlar temkinli: Herkes için uygun olmayabilir Çalışmaya dahil olmayan beslenme uzmanları, yulafın LDL kolesterolü düşürme potansiyelinin uzun süredir bilindiğini ancak kısa süreli “yoğun” diyetlerin herkese uygun olmayabileceğini vurguluyor. Yulaf; düşük doymuş yağ içeriği, yüksek lif oranı ve bitkisel protein içeriğiyle kalp dostu bir tam tahıl olarak kabul ediliyor. Ancak diyabet veya prediyabet riski taşıyan bireylerde karbonhidrat yükü nedeniyle kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Ayrıca lif tüketimini bir anda artırmanın bazı kişilerde şişkinlik ve sindirim sorunlarına neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, yulafın mümkünse çelik kesim (steel-cut) veya yulaf ezmesi formunda, ilave şeker yerine meyveyle tatlandırılarak ve protein kaynakları (yoğurt, chia veya keten tohumu gibi) ile dengelenerek tüketilmesini öneriyor.

#7
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Kalıcı etki araştırılacak Araştırmacılar, altı haftada bir tekrarlanacak kısa süreli yulaf temelli bir diyetin uzun vadede kalıcı koruyucu etki sağlayıp sağlamayacağını incelemeyi planlıyor.

#8
Foto - Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Sonuçlar umut verici olsa da, uzmanlar kolesterol yönetiminde dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve gerektiğinde tıbbi tedavinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kaynak: Gazete Oksijen

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Gündem

Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek dur..
Suriye, IMF'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Suriye, IMF'nin kapısını çaldı

Suriye ile IMF arasında görüşmeler başladı. Şam yönetimi ağırlıklı olarak teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme alanında işbirliği yapma..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!
Gündem

Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Rusya, “NeoOncoVac” adlı melanom aşısının klinik kullanıma onay aldığını ve ilk hastalara uygulanmaya başlandığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23