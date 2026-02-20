Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor

Ayrıca lif tüketimini bir anda artırmanın bazı kişilerde şişkinlik ve sindirim sorunlarına neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, yulafın mümkünse çelik kesim (steel-cut) veya yulaf ezmesi formunda, ilave şeker yerine meyveyle tatlandırılarak ve protein kaynakları (yoğurt, chia veya keten tohumu gibi) ile dengelenerek tüketilmesini öneriyor.