Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor
Almanya'da yapılan çarpıcı bir araştırmaya göre, 48 saat boyunca yulaf ağırlıklı beslenen kişilerin, kolesterol ülçümlerinde ciddi düşüş kaydedildi.
University of Bonn araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, metabolik sendrom tanısı bulunan 32 yetişkin iki gün boyunca neredeyse tamamen yulaf ezmesinden oluşan, kalori kısıtlı bir diyet uyguladı. Katılımcılar günde üç öğün, toplam 300 gram suyla pişirilmiş yulaf tüketti; yalnızca meyve ve sebze eklemelerine izin verildi ve normal kalori alımlarının yaklaşık yarısını aldı.
Kontrol grubuna ise yulaf içermeyen, yine kalori kısıtlı bir diyet verildi. Her iki grupta da iyileşme gözlenirken, yulaf tüketen grupta LDL kolesterol seviyelerinin yüzde 10 oranında azaldığı açıklandı. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
Kilo ve tansiyon da etkilendi Çalışmanın yazarlarından Marie-Christine Simon, yulaf grubundaki katılımcıların ortalama iki kilo verdiğini ve kan basınçlarında hafif düşüş görüldüğünü belirtti. Simon’a göre bu düşüş modern kolesterol ilaçlarıyla kıyaslanabilecek düzeyde olmasa da “kayda değer”.
Araştırmacılar olumlu etkinin, yulafın bağırsak mikrobiyotasını etkilemesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Yulafın içerdiği çözünür lifler, özellikle beta-glukan, bağırsaktaki yararlı bakterileri besliyor ve bu bakterilerin ürettiği kısa zincirli yağ asitleri kolesterol metabolizmasını etkileyebiliyor.
Uzmanlar temkinli: Herkes için uygun olmayabilir Çalışmaya dahil olmayan beslenme uzmanları, yulafın LDL kolesterolü düşürme potansiyelinin uzun süredir bilindiğini ancak kısa süreli “yoğun” diyetlerin herkese uygun olmayabileceğini vurguluyor. Yulaf; düşük doymuş yağ içeriği, yüksek lif oranı ve bitkisel protein içeriğiyle kalp dostu bir tam tahıl olarak kabul ediliyor. Ancak diyabet veya prediyabet riski taşıyan bireylerde karbonhidrat yükü nedeniyle kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği belirtiliyor.
Ayrıca lif tüketimini bir anda artırmanın bazı kişilerde şişkinlik ve sindirim sorunlarına neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, yulafın mümkünse çelik kesim (steel-cut) veya yulaf ezmesi formunda, ilave şeker yerine meyveyle tatlandırılarak ve protein kaynakları (yoğurt, chia veya keten tohumu gibi) ile dengelenerek tüketilmesini öneriyor.
Kalıcı etki araştırılacak Araştırmacılar, altı haftada bir tekrarlanacak kısa süreli yulaf temelli bir diyetin uzun vadede kalıcı koruyucu etki sağlayıp sağlamayacağını incelemeyi planlıyor.
Sonuçlar umut verici olsa da, uzmanlar kolesterol yönetiminde dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve gerektiğinde tıbbi tedavinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kaynak: Gazete Oksijen
