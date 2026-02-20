  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!" 20 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Şubat 1404: Zeynüddin el-Irâkî'nin vefatı (Hadis Âlimi ve Hâfızı) İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!" Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı! Kraliyetin "kara koyunu" Andrew serbest kaldı: Epstein skandalında yeni perde! İslam düşmanlarına nefes aldırmayacağız! Dünya şampiyonu milli sporcudan İsrail yandaşlarına uyarı Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle!
Yerel İlk cemre düştü
Yerel

İlk cemre düştü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İlk cemre düştü

Kışın bittiğini, baharın geldiğini müjdeleyen ilk cemre havaya düştü.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

‘Ateş', ‘kor', ‘köz' gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kış aylarının ardından önce havayı, suyu ve toprağı ısıttığı söylenir.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul edilir.

İstanbul’a kar yağacak mı? Ramazan’da İstanbul’a kar mı yağacak?
İstanbul’a kar yağacak mı? Ramazan’da İstanbul’a kar mı yağacak?

Yaşam

İstanbul’a kar yağacak mı? Ramazan’da İstanbul’a kar mı yağacak?

Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı
Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı

Gündem

Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı

Konya’da 800 yıllık tarih! Tac-ül Vezir ayağa kalkıyor
Konya’da 800 yıllık tarih! Tac-ül Vezir ayağa kalkıyor

Gündem

Konya’da 800 yıllık tarih! Tac-ül Vezir ayağa kalkıyor

Rize’de korku dolu anlar! 10 metrelik dalgalar yolu taş yağmuruna tuttu
Rize’de korku dolu anlar! 10 metrelik dalgalar yolu taş yağmuruna tuttu

Yaşam

Rize’de korku dolu anlar! 10 metrelik dalgalar yolu taş yağmuruna tuttu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23