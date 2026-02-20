  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
11
Yeniakit Publisher
Marmara Gölü'nde umut veren görüntü
IHA Giriş Tarihi:

Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Manisa'da son 10 yılda tamamen kuruyan Marmara Gölü, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası su tutmaya başladı.

#1
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nde su zamanla azaldı.

#2
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Gerek göle akan su kaynaklarına baraj yapılması gerekse de küresel ısınmanın etkileriyle yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde tamamen kurudu.

#3
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Özellikle son yıllarda yağışların azalması, tarımsal sulama baskısı ve doğal su beslenme kaynaklarının zayıflamasıyla göl alanı hızla daraldı.

#4
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Son 5 yılda ise balıkçılık faaliyetleri tamamen sona erdi, sulak alan ekosistemi büyük ölçüde zarar gördü.

#5
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Öte yandan gölün kurumasıyla etkilenen göç yolları sonrası çok sayıda su kuşu da bölgeyi terk etti.

#6
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Son haftalarda ise Manisa genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Gediz Nehri'nin debisi artarken bağlar ve ovalar su altında kaldı.

#7
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Yağışlardan nasibini alan Marmara Gölü de su tutmaya başladı.

#8
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Yağışlarla oluşan doğal akışa ek olarak Devlet Su İşleri ekiplerinin su yönlendirme ve kanal düzenleme çalışmaları da göle su girişini hızlandırdı.

#9
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Yapılan müdahalelerle birlikte göl yatağında yeniden su birikmeye başladığı gözlendi

#10
Foto - Marmara Gölü'nde umut veren görüntü

Marmara Gölü'nün yeniden eski haline dönmesinin uzun bir süreç alması beklenirken, gölün yeniden canlanması bölge ekosistemine büyük bir katkı sunması hedefleniyor.

