Marmara Gölü'nde umut veren görüntü
Manisa'da son 10 yılda tamamen kuruyan Marmara Gölü, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası su tutmaya başladı.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nde su zamanla azaldı.
Gerek göle akan su kaynaklarına baraj yapılması gerekse de küresel ısınmanın etkileriyle yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde tamamen kurudu.
Özellikle son yıllarda yağışların azalması, tarımsal sulama baskısı ve doğal su beslenme kaynaklarının zayıflamasıyla göl alanı hızla daraldı.
Son 5 yılda ise balıkçılık faaliyetleri tamamen sona erdi, sulak alan ekosistemi büyük ölçüde zarar gördü.
Öte yandan gölün kurumasıyla etkilenen göç yolları sonrası çok sayıda su kuşu da bölgeyi terk etti.
Son haftalarda ise Manisa genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Gediz Nehri'nin debisi artarken bağlar ve ovalar su altında kaldı.
Yağışlardan nasibini alan Marmara Gölü de su tutmaya başladı.
Yağışlarla oluşan doğal akışa ek olarak Devlet Su İşleri ekiplerinin su yönlendirme ve kanal düzenleme çalışmaları da göle su girişini hızlandırdı.
Yapılan müdahalelerle birlikte göl yatağında yeniden su birikmeye başladığı gözlendi
Marmara Gölü'nün yeniden eski haline dönmesinin uzun bir süreç alması beklenirken, gölün yeniden canlanması bölge ekosistemine büyük bir katkı sunması hedefleniyor.
