Yoğurt mayalandıktan ne kadar sonra yenir?

Evde yoğurt mayalamak çoğumuzun zor bulduğu ama yapmak istediği bir tariftir. Yoğurt mayalamak oldukça basittir aynı zamanda da ev yoğurdunun sağlığa katkısız sayısızdır. Peki, yoğurt mayalama süresi ne kadardır? Yoğurdu mayaladıktan ne kadar sonra yiyebiliriz? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Ev yoğurdu kaç saatte mayalanır?

Yoğurt dışarıda 4 saatte mayalanır. Bundan sonra buzdolabında da 2 saat kendine gelmeye devam eder. En güzel yoğurdu ertesi gün yiyebilirsiniz.

Yoğurt mayaladıktan ne kadar sonra yenir?

Yoğurt tüm mayalanma işlemleri dahil 6 saatte tamamlanır fakat en lezzetli haliyle yemek için bir gece beklemenizi tavsiye ederiz.

Yoğurt kaç saatte dışarıda kalabilir?

Yoğurt 6 saate kadar dışarıda kalabilir. Bir örtünün altında, bir fırında (fırın kapalı çalışmıyorken) veya bir mikrodalganın içinde bu şekilde bekletebilirsiniz.

Evde yoğurt nasıl mayalanır?

Malzemeler

1 litre doğal veya günlük süt

1 tatlı kaşığı dolusu doğal yoğurt (oda sıcaklığında)

Gereçler

Sütü süzmek için ince bir tülbent veya süzgeç

Sütü kaynatmak için çelik tencere

Kaşık

Cam kavanoz

Sarmak için battaniye veya kalın sofra bezi

Yapılışı

İlk yapılacak şey sütü hazırlamak, çiğ süt kullanıyorsanız kaynatmanız gerekir. Çiğ sütü kaynatmadan temiz tülbent veya ince bir süzgeçle süzüp çelik bir tencerede kaynatın. Kaynatma esnasında 10 dakika kadar sütü karıştırarak hava almasını sağlayın. Fokurdamaya başlayıp yükseldiğinde altını kısıp 8-10 dakika daha kaynatın. Aceleniz yoksa sütü soğuduktan sonra buzdolabında bir gün bekletip ertesi gün kullanırsanız daha iyi oluyor. Eğer hemen kullanacaksanız kaynamış sütün biraz ılımasını bekleyin. Günlük süt kullanıyorsanız bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatın.

Yoğurt yaparken en önemli nokta sütün sıcaklığıdır. En uygun sıcaklık 42-45 derecedir. Eğer süt ılıksa mayalanma olmaz, süt sıcaksa yoğurt ekşi olur. Termometreniz varsa ılımaya başlayan sütün sıcaklığını kolayca ölçersiniz. Termometre yoksa parmağınızı süte batırarak ısısını kontrol edin. 10 saniye kadar tuttuğunuzda parmağınızın dayanabileceği, ancak hafif bir yanma hissi duyacağı ısıya geldiği zaman süt mayalanma sıcaklığına gelmiştir.

Maya olarak kullanacağınız yoğurt ev yoğurdu ya da organik yoğurt olmalıdır. Her 1 litre süt için bir tatlı kaşığı dolusu maya kullanılır. Maya olarak kullanılacak oda sıcaklığındaki yoğurt bir kaseye alınır ve üzerine biraz ılık süt eklenir, tahta kaşıkla pütürsüz olana kadar karıştırılır. Tenceredeki sütün üzerindeki kaymak bir tabağa alınır. Maya tencerenin kenarından süte karıştırarak birkaç seferde dökülür. Uzun bir kaşıkla tenceredeki süte eşit dağılacak şekilde yavaşça karıştırılır.

Mayalanma sırasında kavanozların sabit durması ve sütün ısısını koruması için sarılması gerekir. Kavanozlar, düz bir zemindeki kalın bir battaniye veya sofra bezinin üzerine yerleştirilir. Kavanozların üzerinde birkaç parmak boşluk kalacak şekilde tenceredeki mayalanmış süt boşaltılır. Kavanozların üzerine kağıt havlu 2 kat olarak yerleştirilir ve kapakları sıkıca kapatılır. Kağıt havlu kavanozdaki buharı çekecek ve yoğurdun sulu olması önleyecektir. Battaniye kavanozların üzerini kapatacak, sıcaklığını muhafaza edecek şekilde şekilde sıkıca sarılır ve 3-3,5 saat mayalanmaya bırakılır. Eğer fazla bekletirseniz yoğurt ekşi olur. Daha sonra kavanozları oynatmadan üzerindeki bez açılır ve 1-2 saat soğuyup oda sıcaklığına gelmesi beklenir. Buzdolabına yerleştirilen kavanozdaki yoğurtlar 24 saat dinlendikten sonra yemeye hazır hale gelir. Kapağı açılmayan kavanozdaki yoğurtlar yaklaşık 10 gün dayanır.