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Yoğurt ile balı cildinize sürdüğünüzde faydasına inanamayacaksınız!

Haftada iki gün olarak uygulayabileceğiniz kırışıklık giderici yoğurt maskesinin hepsi evden temin edilebilecek sadece 4 malzemesi var. Doğal malzemeler ile kırışıklık maskesini kolaylıkla hazırlar ve uygulayabilirsiniz.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:05
Yoğurt ile balı cildinize sürdüğünüzde faydasına inanamayacaksınız!

KIRIŞIKLIK İÇİN YOĞURT MASAKESİ TARİFİ

MALZEMELER:

- 1 çay kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı portakal suyu
- Yarım muz

HAZIRLANIŞI:

Yarım muzu iyice ezin, bal, portakal suyu ve yoğurdu üzerine ilave edin. Bir karıştırma kabında iyice karıştırdığınız maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. 15 dakikanın sonunda maske yüzünüzde bir nebze de olsa kuruyacaktır. Sonrasında ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Kuru bir cilde sahipseniz maskeyi haftaki iki defa uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:05
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