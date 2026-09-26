Anne-babalar dikkat! ‘Benim çocuğum yapmaz' demeyin
Etik ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın, son zamanlarda yaşanan çocuklarda şiddet eğilimi olayları ve dijital ortamın olumsuz etkilerine dikkat çekerek ailelere kritik uyarılarda bulundu. Akın, "Benim çocuğum yapmaz diyerek uyarıları dikkate almadığımızda sonuçlar ağır oluyor. Gözlemlenmeyen, kontrol edilemeyen ve davranışlarındaki olumsuz değişimlerin üstü örtülen bu çocuklar; hem geçtiğimiz günlerde hem de önceki yıllarda acı örneklerini yaşadığımız toplumsal vahşetlere neden olabiliyorlar" ifadesini kullandı.