Anne-babalar dikkat! ‘Benim çocuğum yapmaz' demeyin

"Dijital okuryazarlığın müfredata dahil edilmesi zorunluluktur" Sosyal medya kullanımına kısıtlamalar getirilse bile çocuklar için tehdit oluşturan veya denetimsiz internet portallarında gezinirken karşılaşabilecekleri devasa bir dijital evrenin bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Akın, "Teknoloji ve yapay zeka hızla dönüşürken bunlardan tamamen kaçmak gerçekçi değil. Ancak dijital okuryazarlığı gündeme getirmek ve yaygınlaştırmak en akılcı çözüm olacaktır. İlkokuldan liseye uzanan eğitim sürecinde, dijital okuryazarlığın müfredata dahil edilmesi artık bir zorunluluktur. Ailelerin ve öğretmenlerin de bu konuda yüksek bir farkındalığa sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Çocuklara ve gençlere dijital okuryazarlık öğretildiğinde, bu teknolojilerden nasıl doğru yararlanabileceklerinin de gösterilmiş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akın, sözlerini şöyle tamamladı: "Hangi sitelerin ziyaret edilmesi gerektiği, yaşa uygun sosyal medyanın nasıl kullanılacağı ve dijital imkanlarla kişisel gelişimin nasıl destekleneceği gibi soruların yanıtlarını buluyorlar. Aynı zamanda, teknolojinin zararlarından kendilerini nasıl koruyacaklarını ve dijital dünyanın olumsuzluklarından nasıl uzak kalacaklarını da öğreniyorlar. Dijital ortamları yalnızca bireysel ve akademik gelişim için kullanılacak güvenli alanlar haline getirmeliyiz. Bu noktada en büyük görev şüphesiz ebeveynlere düşüyor."