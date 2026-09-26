  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin enerjisinde yeşil dönüşüm! Oran yüzde 62,9’a ulaştı Uzun yol şoförünün güvercin sevdası: Sıra dışı olay... 6 güvercininin toplam değeri 700 bin TL Suudların parasını değil Trabzonspor'un tutkusunu seçen Muhammed Salah Ronaldo ve Kane'i geçti İlker Yağcıoğlu Fransa maçının ardından milli takımda bir isim için bunu açıkladı: 'Ayıp da değil' Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi! Enerji arzında ‘Hürmüz’ sınavı: Kesinti 1970'lerdeki krizleri ikiye katladı ASELSAN sahada gövde gösterdi: 12 ülke önünde kusursuz atış Anne-babalar dikkat! ‘Benim çocuğum yapmaz' demeyin
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

Bangkok'ta iki gündür aralıksız devam eden yağışlar sele neden olurken, 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi.

#1
Foto - Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta perşembe öğleden sonra başlayarak aralıksız devam eden yağışlar, başta kentin orta ve doğu kesimleri olmak üzere birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Başkentin ortasından geçen Chao Phraya Nehri'nin bağlantı kanallarında yaşanan taşkınlar nedeniyle birçok bölgede su seviyesi kritik seviyelere yükseldi.

#2
Foto - Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

İNSANLAR ARAÇLARINI TERK ETTİ Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kalırken, halk otobüsleri ve taksiler dahil olmak üzere bazı sürücülerin araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldığı görüldü. Bangkok Büyükşehir Valisi Chadchart Sittipunt, kentin özellikle doğu kesimlerinin selden daha fazla etkilendiğini belirterek Bangkok'a akan kanalların dolu olduğunu ve yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğünü açıkladı.

#3
Foto - Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

0 İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Chadchart, kanalların yakınında yaşayan vatandaşlardan eşyalarını yüksek yerlere taşımalarını ve araçlarını daha yüksek bölgelere çekmelerini istedi. Kentin 50 ilçesinin tamamı, afet bölgesi ilan edildi.

#4
Foto - Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

UYARI VERİLDİ Mesajda, Bangkok'taki kanallarda su seviyesinin kritik olduğu ve yükselmeye devam ettiği belirtilerek özellikle kanal kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanlardan eşyalarını ve değerli varlıklarını yüksek yerlere taşımaları, trafiğe çıkmaktan kaçınmaları ve seyahat durumunu kontrol etmeleri istendi. Mesajda yardım ihtiyacı halinde ilgili bölge idaresiyle iletişime geçilmesi çağrısı da yapıldı.

#5
Foto - Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

84 BİNİ AŞKIN KİŞİ ETKİLENDİ Tayland genelinde bugün itibariyle 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde sel ve su baskınlarından toplam 84 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde kritik seviyelerde bulunan su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği belirtilirken, Bangkok'taki bazı yolların da halen su altında olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti milletvekili duyurdu: Özgür Özel istifa edip AK Parti’ye katıldı!
Gündem

AK Parti milletvekili duyurdu: Özgür Özel istifa edip AK Parti’ye katıldı!

CHP'den istifa eden Özgür Özel isimli vatandaş AK Parti'ye katıldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği dikkat çeken Öze..
ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!
Gündem

ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Washington yönetiminin "artık geçmişteki müttefik olmadığı" ifadelerinin yer aldığı basına sızan bel..
Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu
Gündem

Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak yayın konuk olduğu programda Suudi Arabistan'daki kritik Yanbu tesisini korumak amacıyla bölgeye..
Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Havvanur Kethüda'yı tel..
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı
Gündem

28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23