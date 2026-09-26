Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!

84 BİNİ AŞKIN KİŞİ ETKİLENDİ Tayland genelinde bugün itibariyle 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde sel ve su baskınlarından toplam 84 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde kritik seviyelerde bulunan su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği belirtilirken, Bangkok'taki bazı yolların da halen su altında olduğu aktarıldı.