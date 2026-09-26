Ülkenin başkenti felaketi yaşıyor: 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi!
Bangkok'ta iki gündür aralıksız devam eden yağışlar sele neden olurken, 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bangkok'ta iki gündür aralıksız devam eden yağışlar sele neden olurken, 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta perşembe öğleden sonra başlayarak aralıksız devam eden yağışlar, başta kentin orta ve doğu kesimleri olmak üzere birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Başkentin ortasından geçen Chao Phraya Nehri'nin bağlantı kanallarında yaşanan taşkınlar nedeniyle birçok bölgede su seviyesi kritik seviyelere yükseldi.
İNSANLAR ARAÇLARINI TERK ETTİ Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kalırken, halk otobüsleri ve taksiler dahil olmak üzere bazı sürücülerin araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldığı görüldü. Bangkok Büyükşehir Valisi Chadchart Sittipunt, kentin özellikle doğu kesimlerinin selden daha fazla etkilendiğini belirterek Bangkok'a akan kanalların dolu olduğunu ve yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğünü açıkladı.
0 İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Chadchart, kanalların yakınında yaşayan vatandaşlardan eşyalarını yüksek yerlere taşımalarını ve araçlarını daha yüksek bölgelere çekmelerini istedi. Kentin 50 ilçesinin tamamı, afet bölgesi ilan edildi.
UYARI VERİLDİ Mesajda, Bangkok'taki kanallarda su seviyesinin kritik olduğu ve yükselmeye devam ettiği belirtilerek özellikle kanal kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanlardan eşyalarını ve değerli varlıklarını yüksek yerlere taşımaları, trafiğe çıkmaktan kaçınmaları ve seyahat durumunu kontrol etmeleri istendi. Mesajda yardım ihtiyacı halinde ilgili bölge idaresiyle iletişime geçilmesi çağrısı da yapıldı.
84 BİNİ AŞKIN KİŞİ ETKİLENDİ Tayland genelinde bugün itibariyle 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde sel ve su baskınlarından toplam 84 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde kritik seviyelerde bulunan su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği belirtilirken, Bangkok'taki bazı yolların da halen su altında olduğu aktarıldı.
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