Yoğurdun faydaları say say bitmiyor

Türklerin keşfi olan yoğurdun faydasını bilmeyen kalmadı. Gözlere canlılık katıyor. Tansiyon riskini en aza düşürüyor. Vücuttaki fazla yağın yakılmasına sebep oluyor. Bağırsaklardaki faydalı bakterilere destek olurken, zararlı bazı mikropların ölmesini sağlıyor. Bu nedenle yoğurt yiyen kişilerin daha hızlı kilo verdiği aşikar.

Düzenli tüketilen yoğurt cildin gençleşmesine ve gergin olmasına sebep oluyor. İçindeki faydalı bakteri, protein ve kalsiyum açısından zengin.

Vücudumuza iç fayda sağladığı kadar dışarıdan da faydası mevcut..

1 kaşık yoğurt ve bir miktar yoğurt suyunu karıştırarak saçınıza sürdüüğünüz takdirde b5 ve d vitamini sayesinde;

Saçlarınızdaki dökülme azalacak ve gürleştiğini hissedeceksiniz

Bir tatlı kaşığı yoğurda bir çay kaşığı bal koyarak yüzünüze sürdüğünüzde;

Cildinizin nemlenmesini

Renk tonunun eşitlenmesini

Sivilcelerin azaldığını gözlemleyeceksiniz

Cildiniz çok hassas ise önceden küçük bir bölgede ya da boynunuzda denemezi öneririm.

Bir miktar yoğurda birkaç damla limon sıkarak elinize sürdüğünüz takdirde;

Ölü deriden arındığını ve nemlendiğini göreceksiniz

Bu tarifleri doğal mayalanmış yoğurtla yaparsanız daha fazla faydasını görecceğinizden emin olabilirsiniz. Sonuçta almış olduğumuz yoğurtların içerisindeki katkı maddeleri yoğurdun işlevini değiştiriyor.