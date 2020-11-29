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Sağlık Yoğurdun bir faydası daha kanıtlandı
Sağlık

Yoğurdun bir faydası daha kanıtlandı

Çin'de yapılan bir araştırma, yoğurdun kemik kırıkları tedavisinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 02:03:00 -
Yoğurdun bir faydası daha kanıtlandı

Çin Hubei Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, yoğurtta bulunan 'Lactobacillus Casei' isimli faydalı bakterinin kemik kırıkları tedavisinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Çalışma kapsamında, kırık tedavisinde kullanılan implantlar, yoğurtta bulunan lactobacillus casei bakterileriyle kaplandı. Bu implantlar, kaval kemiği kırık 6 fare üzerinde denendi.

3 fareye standart metal implantlar takılırken diğer 3 fareye lactobacillus casei bakterileriyle kaplı implantlar takıldı.

4 hafta sonra yapılan incelemeler sonucu, bakteri kaplı implantlara sahip farelerde kemik dokusunda yüzde 27'lik, normal implantlara sahip farelerde ise yüzde 16'lık bir iyileşme olduğu tespit edildi.

Çalışmayı yürüten Hubei Üniversitesi'nden araştırmacı Lei Tan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yoğurt kaplı implantların kemik kırıklarında iyileşmeyi hızlandırdığını söyledi.

Tan, bu implantların kemik kırığı ameliyatı sırasında ve sonrasında kullanılabileceğini kaydetti.

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