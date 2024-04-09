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Gündem Yoğunluk azalacak! 40 yeni noter açıldı
Gündem

Yoğunluk azalacak! 40 yeni noter açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 00:56:00 -
Yoğunluk azalacak! 40 yeni noter açıldı

Adalet Bakanlığı, vatandaşların noterlik hizmetlerine yerinde, hızlı ve kolay ulaşabilmesi amacıyla 40 yeni noterliği hizmete açtı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un imzasıyla hizmete giren yeni noterlikler; İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adıyaman, Aydın, Ankara, Elazığ, Kütahya, Aydın, İzmir, Afyonkarahisar, Erzurum, Kahramanmaraş, Çanakkale, Konya, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ’da bulunuyor.

Hizmete yeni başlayanlarla birlikte 2002’de 1231 olan noterlik sayısı yüzde 90’lık artışla 2 bin 345’e ulaştı.

Noterlerde verilen hizmetler de yeni uygulamalarla çeşitlendi. Vatandaşlar artık çekişmesiz yargı işi niteliğinde olan mirasçılık belgesi işlemlerini mahkemelerin yanı sıra noterlerde de yapabiliyor. Vatandaşların, noter ücretleriyle harç ve vergileri kredi kartlarıyla ödemesine imkân tanıyan uygulama 3 Şubat 2020’de başladı. Vatandaşlar, notere giderken nakit bulundurma zorunluluğundan kurtuldu. Bu kapsamda bugüne kadar kredi kartı ile 19 milyar 880 milyon 492 bin 158 TL tutarında, 32 milyon 700 bin 196 adet işlem yapıldı. 3 Şubat 2020’den itibaren Güvenli Ödeme Sistemi devreye girdi. Böylece, ödemeye dayalı noterlik işlemlerindeki para alışverişlerinde yaşanan sorunlar ve dolandırıcılıkların önüne geçildi. Noterlerde güvenli ödeme sistemiyle son dört yılda toplam 54 bin 332 adet işlem gerçekleştirildi.

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