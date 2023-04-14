Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı
Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatıldı.
Hafta başından bu yana Van merkezde zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Dün geceden bu yana 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı yol öğle saatlerine doğru Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Narlıca Mahallesi çıkışında iş makinesi ile ulaşıma kapatıldı.