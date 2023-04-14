  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı
Gündem

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 13:40:00 -
Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatıldı.

Hafta başından bu yana Van merkezde zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Dün geceden bu yana 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı yol öğle saatlerine doğru Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Narlıca Mahallesi çıkışında iş makinesi ile ulaşıma kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23