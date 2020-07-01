Yoğun bakımdaki Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi için 100 kurban kesildi

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi’nin cemaat mensupları 100 büyükbaşı kurban kestirdi. Kurbanların 50'si Türkiye'de 50'si Afrika'da kesildi.

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi’nin, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İsmailağa Cemaati içinden çıkan Fatih Medreseleri Vakfı, Ustaosmanoğlu için 100 kurban kestirdi. Kurbanların 50’sinin Türkiye’de, 50’sinin ise Afrika’da kesildiği öğrenildi.

Fatih Medreseleri üyeleri karşıladı

Kurbanların ücretinin Fatih Medreseleri üyeleri ve aileleri tarafından karşılandığı ileri sürüldü. Fatih Medreseleri Vakfı tarafından İsmailağa Cemaati mensuplarına gönderilen mesajda, "Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için bir insan bedeli olan 100 büyükbaş hayvan kurban edilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Allah'a adanmış bir hayat için 100 büyük baş kurban

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğumu yeryüzüne müjde ve şeref olan, çocukluğu ve gençliği de dahil bütün hayatını Allah için sarfeden ve hala sarfetmeye devam edeni milyonlarca insanın hafız olmasına, cennet lisanı Arapçayla beraber İslami ilimler öğrenmesine ve her şeyden önemlisi Allah ile tanışmasına vesile olan, Rasulullahsız nefes bile alıp vermeyecek derece sünneti seniyyeyi yaşayan ve yaşatan, binlerce ehli sünnet alim ve Allah dostu tarafından asrımızın Müceddidi seçilen, Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerimizin tam manasıyla sağlık, sıhhat ve afiyetine kavuşmasına bedel olması niyetiyle bütün ihvanımız ve sevenleri adına 100 büyük baş kurban kesiyoruz. Rabbimizden niyetimizi ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını, en kısa zamanda Mahmut Efendi Hazretlerimize tam manasıyla daimi şifalar ikram buyurmasını temenni ediyoruz."

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.