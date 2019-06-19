0553 313 94 23

Yoğun bakımdaki bebekler aile sıcaklığında tedavi oluyor

Konya’da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebekler aile sıcaklığını hissediyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Yoğun bakımdaki bebekler aile sıcaklığında tedavi oluyor

Konya’da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebekler aile sıcaklığını hissediyor. Annelerinin yanı sıra her gün babalarının da ziyaret ettiği bebekleri haftada bir gün de kardeşleri görüp kucağına almasına izin veriliyor.


Medova Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebekler aile sıcaklığında tedavi ediliyor. Annelerinin kucaklarına alarak emzirdiği bebekleri her gün babalarının da görmesine izin veriliyor. Haftada bir gün de kardeşlerinin kucağına verilen solunum cihazına bağlı olmayan bebekler aile sıcaklığını hissedip tedavi süreçleri hızlandırılıp taburcu ediliyor.


Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, ailelerin bebeklerini görmesinin sosyal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu sayede tedavi sürecine ailenin de katıldığını söyledi. Hastanelerinde 3 yıldır anne ve babaların son 2 yıldır da kardeşlerin bebekleri görmesine izin verildiğini dile getiren Prof. Dr. Örs, yoğun tıbbi bakım ve tedavi hizmetine ailelerinde ortak olduğunu kaydetti.


Prof. Dr. Örs, "Babaların da günlük olarak bebeklerini görmesi için fırsat veriyoruz. Yakın zamanda babalar gününde, bütün babalar bebekleriyle beraber yoğun bakımda bulunabilmekten dolayı çok mutlu bir gün geçirdiler. Kardeş ziyaretine de izin vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle küçük kardeşlerinde yoğun bakım ünitelerinde kardeşlerini ziyaret edebilmeleri aile için çok güzel bir olay. Böylece son yıllarda güncel olan aileyi de işin içine katan bir yoğun bakım sürecini yürüttüğümüzü düşünüyorum. Erken doğan bebeklerde, ‘Kanguru Bakım’ dediğimiz annelerin göğsünde sıcaklığı hissediyor. İsteyen babalarda göğüsüne bebeklerini alarak sıcaklığı evlatlarına verebiliyor. Yurt dışında gördüğümüz bu uygulamayı hastanemizde hayata geçirerek aile sıcaklığını hissettirmek ayrıca keyif verici" dedi.


Bebekleriyle birlikte yoğun bakım servisinde vakit geçirilmesine izin verilen babalar teşekkür ederek evlat özlemini giderdiklerini söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor
    1. Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor
    2. Milletvekili Avşar’dan İstanbul..
    3. Canpolat parkta incelemelerde bulundu
    4. Merkez Bankası PPK toplantı özeti
    5. (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    6. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen..
    7. Mahalle konağında bakım yapıldı
    8. Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem..
    9. GRAFİKLİ - BM raporu Suudi Arabistan'ı..
    10. Esenler’de Mursi için gıyabi cenaze..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas..
    13. Tedavisi gecikince kangren olan bacağı..
    14. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019..
    15. Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne..
    16. Çocuk istismarı ile mücadele bir ekip..
    17. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda..
    18. İran yabancı turistlerin pasaportuna..
    19. Sanayiciye istihbarat birimi
    20. İzmirli siyasilerden İstanbul’da seçim..
    21. Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı
    22. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    23. Rize Valiliği’nden şiddetli yağış..
    24. GAÜN’de Mursi için gıyabında cenaze..
    25. Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz..
    26. Motosikletleri parçalayarak satan 5..
    27. GSO Haziran ayı meclis toplantısı..
    28. (Özel) Beylikdüzü’nde eski eşini..
    29. Erdemoğlu Dış Ticaret En büyük halı..
    30. ABD'den şok suçlama! "İran mayınlarına..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu