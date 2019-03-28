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Yoğun bakımda tecrübe önemli

Her perşembe yapılan hekim buluşmaları kapsamında meslektaşlarına yoğun bakım ünitesiyle ilgili sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Anestezi ve ReanimasyonUzmanı Uzm.

28 Mart 2019 Perşembe 12:55
Yoğun bakımda tecrübe önemli

Her perşembe yapılan hekim buluşmaları kapsamında meslektaşlarına yoğun bakım ünitesiyle ilgili sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Anestezi ve ReanimasyonUzmanı Uzm. Dr. Hünkar Şule Yazıcı, yoğun bakımda kabul kriterlerinin hayati önemde olduğunu söyledi.


Uzm. Dr. Yazıcı, “Yoğun bakım ünitesi, ciddi fizyolojik instabilitesi olan hastaların ileri teknik ve yapay hayat desteği ihtiyaçlarını karşılayan monitörizasyon, yani hastanın önemli değişkenlerini belli aralıklarla tekrarlayarak devamlı şekilde duyularımızı elektronik aygıtlar aracılığıyla ölçme ve bakım üniteleridir. Bütün kritik hastalara sağlanan hayat desteğiyle tedavi sürecinde çok büyük bir role sahiptir. Çok yönlü ekip çalışması ile ileri teknolojilerin kullanıldığı yoğun bakım ünitelerinin bakım düzeyi, tüm diğer bakım ünitelerinden daha fazladır. Yoğun bakım ünitelerinde kabul kararları da çok önemlidir. Hastanın özel durumuna ve hastalıklarına göre nasıl bir yoğun bakım süreci uygulanacağı belirlenmelidir” diye konuştu.


Hastaların yoğun bakım ünitesine alınma kararı kadar taburcu etme kararının da çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Hünkar Şule Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:


“Yoğun bakım ünitelerinde tedaviye artık ihtiyacı olmayan hastaların belirlenmesi önemli. Fizyolojik durumu stabilize olan ve yoğun bakım ünitesinde monitorizasyon ve bakıma artık ihtiyacıolmayan hastalar taburcu edilmelidir. Fizyolojik durumu kötüleşen ancak aktif müdahale planlanmayan hastalar da daha düşük seviye bakım ünitelerine taburcu edilebilir. Yendioğandan itibaren bütün yaş gruplarında kritik hastalara en iyi hayat desteğinin sağlandığı yoğun bakım ünitelerinde tecrübeli hekim ve sağlık personeli kadrosunun olması da çok çok önemlidir”.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:55
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