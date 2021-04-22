  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili flaş gelişme
Medya

Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili flaş gelişme

Dün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:07:00 -
Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili flaş gelişme

Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı.

Oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

"Yoğun bakımdan çıktı"

Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

"En geç pazartesi günü taburcu olacak"

Sözlerini sürdüren oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harp okulları için müthiş karar
Gündem

Harp okulları için müthiş karar

TOKİ, Hava, Kara ve Deniz harp okullarına 4 cami inşa edecek.
Rusya’ya görülmemiş tehdit! Saat verdiler: İzin vermezseniz daha fazlasını yaparız
Dünya

Rusya’ya görülmemiş tehdit! Saat verdiler: İzin vermezseniz daha fazlasını yaparız

Çek Cumhuriyeti ile Rusya arasında diplomatik kriz devam ediyor. Çekya'dan Moskova yönetimine yeni bir tehdit geldi.
Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı
Yerel

Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Rize'de de koronavirüs vaka sayısında korkunç seviyelere ulaşan artış yaşanıyor. Sayının a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay