Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili flaş gelişme
Dün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.
Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı.
Oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
"Yoğun bakımdan çıktı"
Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.
"En geç pazartesi günü taburcu olacak"
Sözlerini sürdüren oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" ifadelerini kullandı.