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Yerel Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti
Yerel

Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

İSTANBUL'da yoga kursunda hipnozla tecavüz iddiası! Yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.’nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu

Yeniakit Publisher
2022-05-09 08:20:00 - 2022-05-09 08:24:11
Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan Fatma N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden Fatma N. kursa kayıt oldu. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

Hipnozdayken, önce elle taciz sonra tecavüz

Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan Fatma N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı. Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği Fatma N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti. Fatma N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

Eğitmenimle özel ders yaptığım sırada...

İfadesi alınan öğretmen, Fatma N., eğitmeninin kendisiyle özel ders yaptığı sırada yarı uykuluyken önce taciz, ardından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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