YKS’ye İHL damgası

2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İmam Hatip Liseleri’nin başarısı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Türkiye’nin en kaliteli okulları olarak nitelendirilen liselerle boy ölçüşür seviyeye gelen İmam Hatipler en kaliteli lisans bölümlerine binlerce öğrencisini yerleştirmeyi başardı. Önlerini kesme çabalarına ve kara propagandaya rağmen yılmadan çabalayan İmam Hatip Lisesi öğrencileri; tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, eğitim ve idari bilimler fakülteleri başta olmak üzere birçok lisans programına kayıt yapmaya hak kazandı.

Emekleri boşa çıkarmadılar

AK Parti dönemiyle birlikte fırsat eşitliği kapsamında tekrar önleri açılan İmam Hatip Liseleri başarılarıyla gurur kaynağı oluyor.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan ve 2020 YKS’de tercih yapan 70 öğrencinin tamamı Türkiye’nin en kaliteli üniversitelerinin en iyi bölümlerine yerleşti. Beyoğlu İmam Hatip’in 8 öğrencisi Tıp Fakültesi’ne, 3’ü Diş Hekimliği Fakültesi’ne, 25’i Mühendislik Fakültesi’ne, 11’i Hukuk Fakültesi’ne, 12’si İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne, 5’i Ekonomi bölümüne, 4’ü İslami İlimler Fakültesi’ne, 1’i İletişim Fakültesi ve 1’i de Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleşti. Ayrıca öğrencilerin 10’u Boğaziçi Üniversitesi, 7’si İstanbul Teknik Üniversitesi, 8’i Yıldız Teknik Üniversitesi, 13’ü İstanbul Üniversitesi, 3’ü Marmara Üniversitesi, 1’i Koç Üniversitesi, 1’i Sabancı Üniversitesi, 2’si TOBB, 3’ü İbn-i Haldun, 2’si Bezm-i Alem, 3’ü 29 Mayıs Üniversitesi, 17’si de farklı üniversitelere yerleşti.

Tıp ve hukukta İHL ağırlığı

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de Tıp Fakültesi’ne 14 öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 6 öğrenci, Eczacılık Fakültesi’ne 7 öğrenci, Mühendislik Fakültesi’ne 25 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 12 öğrenci, Hukuk Fakültesi’ne 14 öğrenci, Psikoloji Bölümü’ne 12 öğrenci, İlahiyat Fakültesi’ne 14 öğrenci, Eğitim Fakültesi’ne 11 öğrenci, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 3, İktisadi Fakültesi’ne 5, Fen Fakültesi’ne 3 öğrenci gönderdi.

Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 12 öğrencisini Tıp Fakültesi’ne , 2 öğrencisini Diş Hekimliği Fakültesi’ne, 1 öğrencisini Eczacılık Fakültesi’ne, 5 öğrencisini Mühendislik Fakültesi’ne, 2 öğrencisini Hukuk Fakültesi’ne, 10 öğrencisini ise Eğitim Fakültesi’ne gönderdi.

En prestijli üniversitelerdeler

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi de benzer bir başarı gösterdi. Toplamda 12 öğrencisini Tıp Fakültesi’ne, 3 öğrencisini Diş Hekimliği Fakültesi’ne, 10 öğrencisini Hukuk Fakültesi’ne, 7 öğrencisini Mühendislik Fakültesi’ne, 1 öğrencisini Eczacılık Fakültesi’ne, 4 öğrencisini İlahiyat Fakültesi’ne, 7 öğrencisini Eğitim Fakültesi’ne, 13 öğrencisini de farklı fakültelere yerleştirdi.

Pendik İTO Şehit Ahmet Aslan Han Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin tercih yapan 48 öğrencisi de yerleşti. 29 Mühendislik öğrencisi, 4 Tıp Fakültesi öğrencisi, 4 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi, 3 Hukuk Fakültesi öğrencisi, 2 Veteriner Fakültesi öğrencisi, 6 Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi yetiştirdi.

İHL’ler başarılarıyla göz doldurdular

Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi: 9 Tıp Fakültesi, 5 Hukuk Fakültesi, 1 Diş Hekimliği Fakültesi, 2 Eczacılık Fakültesi, 17 Mühendislik Fakültesi, diğer bölümler 11 öğrenci gönderdi.

Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi: 17 Mühendislik Fakültesi, 18 İlahiyat Fakültesi, 5 Hukuk Fakültesi, 3 Tıp Fakültesi, 1 Diş Hekimliği Fakültesi, 1 Eczacılık Fakültesi, 4 Eğitim Fakültesi’ne öğrenci yerleştirdi.

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi: 3 Tıp Fakültesi, 3 Hemşirelik Fakültesi, 2 Eczacılık Fakültesi, 24 İlahiyat Fakültesi, 10 Eğitim Fakültesi, Psikoloji, İletişim, Kamu Yönetimi ve diğer bölümlere 29 öğrencisini yerleştirdi.