YKS'ye girecek öğrenciler için önemli duyuru
YKS'ye girecek öğrenciler hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Öğrenciler cumartesi günü nüfus müdürlüğüne giderek kimlik başvurusu yapabilecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak."