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Eğitim YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?
Eğitim

YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?

YKS’de kaç tercih yapılacak? ÖSYM üniversite için tercih tarihini açıkladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayınlamasıyla öğrenciler, YKS için kaç tercih haklarının olduğunu araştırıyor. Peki, YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 21:16:00 -
YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?

YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM üniversite tercih tarihlerini, yüzdelik dilimleri ve taban puanları paylaştı. Öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını araştırırken kaç tercih hakkı olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?

ÖSYM Başkanı Aygün,2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.

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