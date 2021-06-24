YKS TYT puan hesaplama, AYT puan hesaplama nasıl yapılır? TYT sınavı testleri puanları AYT soru puanları 2021

TYT puan hesaplama, AYT puan hesaplama, YKS sınavına girecek adaylar tarafından merak ediliyor. 2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30’da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS TYT Puan Hesaplama, AYT Puan Hesaplama nasıl yapılır?

TYT sınavı testleri puanları

ÖSYM 2021 YKS puanında TYT sınavının % 40; AYT sınavının ise % 60 oranında etkilidir. Sakarya uzman kariyer’de yer alan YKS puan hesaplamalara göre TYT sınavında Matematik sorularının tamamı 52 ham puan, Türkçe sorularının tamamı 52 ham puan, sosyal bilimler sorularının tamamı 28 ham puan ve fen bilimleri sorularının tamamı 28 ham puan değerine sahiptir. Buradan yapılacak hesaplamalarla hem Matematik hem de Türkçe sorularının her birinin 1, 3 ham puan getireceği sonucuna varılabilir. Sosyal ve Fen bilimleri soruları ise 1,4 değerine sahiptir. Ham puanların tek başına etkili olmayacağının da bilinmesi gerekir. Ham puanlar standart sapmalarla birlikte hesaplanır ve sınava katılan öğrencilerin bir soruyu doğru işaretlemeleri oranına göre bazı soruların standart sapma oranı katılmış puanları ham puan değerinin altına düşebilir.

AYT soru puanları

AYT sınavında Sayısal puan türünde Matematik dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Fizik dersinde 1 doğru 2,857 puan, Kimya dersinde 1 doğru 3,077 puan ve Biyoloji dersinde 1 doğru 3,077 puan değerine sahiptir.

AYT sınavında Eşit Ağırlık puan türünde Matematik dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Edebiyat dersinde 1 doğru 3.00 puan, Tarih dersinde 1 doğru 2.803 puan ve coğrafya dersinde 1 doğru 3,33 puan değerine sahiptir.

AYT sınavında sözel puan türünde Edebiyat dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Tarih dersinde 1 doğru 2,802 puan, Coğrafya dersinde 1 doğru 3,33 puan ve Tarih 2 dersinde 1 doğru 2,91 puan, Coğrafya 2 dersinde 1 doğru 2,91 puan, Felsefe grubu 1 doğru 3.00 puan ve din Kültürü 1 doğru 3.33 puan değerine sahiptir.

TYT Türkçe puan hesaplama

TYT Türkçe 25 doğru, 15 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı: 170.13

TYT Yerleştirme Puanı 215.13

Sayısal Ham Puanı 68.05

Sayısal Yerleştirme Puanı 68.05

Eşit Ağırlık Ham Puanı 68.05

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 68.05

TYT Matematik puan hesaplama

TYT Matematik 15 doğru, 25 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 128.88

TYT Yerleştirme Puanı 173.88

Sayısal Ham Puanı 51.55

Sayısal Yerleştirme Puanı 51.55

Eşit Ağırlık Ham Puanı 51.55

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 51.55

Sözel Ham Puanı 51.55

Sözel Yerleştirme Puanı 51.55

TYT Fen Bilimleri puan hesaplama

TYT Fen Bilimleri 10 doğru, 10 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 125.50

TYT Yerleştirme Puanı 170.50

Sayısal Ham Puanı 50.20

Sayısal Yerleştirme Puanı 50.20

Eşit Ağırlık Ham Puanı 50.20

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 50.20

Sözel Ham Puanı 50.20

Sözel Yerleştirme Puanı 50.20

TYT Sosyal Bilimleri puan hesaplama

TYT Sosyal Bilimleri 25 doğru, 15 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 172.25

TYT Yerleştirme Puanı 217.25

Sayısal Ham Puanı 68.90

Sayısal Yerleştirme Puanı 68.90

Eşit Ağırlık Ham Puanı 68.90

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 68.90

Sözel Ham Puanı 132.65

Sözel Yerleştirme Puanı 132.65