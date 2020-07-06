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Eğitim

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2020 sınavı geride kaldı. Adaylar şimdi YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin yapılacağı tarihlerini merak ediyor. YKS 2020 tercihleri ile hayallerindeki üniversiteleri sıralayacak öğrenciler gün sayıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 23:40:00 -
YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

27-28 Haziran’da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YKS), puan durumu üniversite adaylarının hayallerindeki üniversiteye yerleşmesinde olanak sağlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının geride kalmasının ardından, adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. 28 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarına göre tercih işlemleri sonraki süreçte tamamlanacak.

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.

Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

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