YKS tercihleri ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS tercihleri ne zaman olacak? Üniversite ne zaman yapılır? 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre, 2020- YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. YKS, TYT,AYT ve YDT olmak üzere 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. Üniversite eğitimi alam için sınav giren öğrenciler sonuçlara göre tercih yapacaklar. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz.
ÖSYM YKS sonuçları açıklanana kadar her gün puanınızı hesaplamaktan vazgeçin. Şu anda kullandığınız puan hesaplama yöntemleri 2019 sayısal verilerine göre hazırlandığından dolayı bu yıl alacağınız puanı tam olarak yansıtmayacaktır.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adaylarını bu kez de üniversite tercihleri heyecanı saracak. Üniversite tercihleri Ağustos ayında da tercihler yapılacak.
Eğitim
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