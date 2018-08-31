YKS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM, binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenebilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.

YERLEŞTİRME SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla yapılan tercih sonuçlarını açıkladı. Böylece adayların günler devam eden bekleyişi sona erdi.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.

KAYITLAR HAFTAYA

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu haftaya başlıyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LİSEDE TEK DERS SINAVINA KALANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna verirse asıl kayıtları gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle:

YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah, askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, 12 fotoğraf, kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler, üniversitelerin istediği belgeler. Bazı üniversiteler genel kayıt belgelerinin dışında belgeler de isteyebilir.