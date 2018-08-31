0553 313 94 23

YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 00:04
YKS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM, binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenebilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.

YERLEŞTİRME SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla yapılan tercih sonuçlarını açıkladı. Böylece adayların günler devam eden bekleyişi sona erdi.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.

KAYITLAR HAFTAYA

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu haftaya başlıyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LİSEDE TEK DERS SINAVINA KALANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adaylar mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna verirse asıl kayıtları gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle:

YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah, askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, 12 fotoğraf, kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler, üniversitelerin istediği belgeler. Bazı üniversiteler genel kayıt belgelerinin dışında belgeler de isteyebilir.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 00:04
  1. yks

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya'da
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    2. YKS tercih sonuçları açıklandı!
    3. Filipinler'deki saldırıda ölü sayısı..
    4. Macron'dan Türkiye ve Rusya'ya..
    5. Lombok Adası bir ayda 2 bin kez sallandı
    6. Malezya'da halk seferber oldu! Ülkenin..
    7. Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale..
    8. Çocuğunuzun sosyal medya bağımlısı mı?
    9. Mutlu evliliğin sırları nelerdir?
    10. Göz nezlesine dikkat!
    11. Mısır'da skandal! Darbe karşıtı 43..
    12. Pakistan ve Hindistan arasındaki su..
    13. Belen su istiyor, Hatay'ın CHP'li..
    14. Güney Sudan'da iç savaş sona eriyor!..
    15. Karaman'da çocuk parkına silahlı..
    16. Kartal turu rahat geçti!
    17. Trump bunu da yaptı! 3 kuruşa göz dikti
    18. Irak'tan ABD'ye tehdit: Müdahale..
    19. Abdürrahim Albayrak'tan kura..
    20. Şırnak'ta zehir tacirlerine büyük..
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    TBMM Başkanı Yıldırım'dan S-400 açıklaması: Amerika verseydi...
    TBMM Başkanı Yıldırım'dan S-400 açıklaması: Amerika verseydi...
    Gülen'den kan donduran Turgut Özal itirafı!
    Gülen'den kan donduran Turgut Özal itirafı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    İyice zıvanadan çıktı! ABD'den yeni S-400 tehdidi
    İyice zıvanadan çıktı! ABD'den yeni S-400 tehdidi