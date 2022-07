YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Merakla beklenen sonuçlar ise 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Peki, YKS tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

YKS tercih işlemleri ne zaman? YKS tercihleri bitti mi?

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da başladı. Adaylar 5 Ağustos 2022 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday Öğrenci Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Tercih işlemini tamamlayanlar ise sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz bir paylaşım yapılmadı.

YKS 2022 başarı sıralaması var mı?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da sürecek.

Bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırası koşulu aynı kaldı. Buna göre, hukuk programlarında EA en düşük bu yıl da 125 bininci olarak uygulanacak.

Bunun yanında, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olma koşulları bu yıl da devam edecek.