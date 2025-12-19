  • İSTANBUL
Nedim Şener'den Özgür Özel'e Brüksel tokadı: "Bu acziyet CHP'nin itibarını yerle bir ediyor!"

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen'in yeğenine MİT ve TEM'den ortak operasyon: İstanbul'da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun
Gündem MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leya Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratları sert bir dille eleştirerek "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Zana, Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" ifadeleri kullandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 16 Aralık 2025 tarihinde Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde, Bursaspor tribünlerinde bulunan bir grup taraftar, eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü sloganlar attı.

Layla Zana'yı hedef alan bu küfürlü tezahüratlara siyasi camiadan tepkiler ardı ardına geldi. 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da tepki gösteren isimlerden biri oldu.  TBMM Genel Kurulu'nda partisi adına söz alan Akçay, şu ifadelere yer verdi:  “Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti, MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmiş ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede Başbuğumuz, Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. Bu o dönemde çok da konuşulmuştu. Zana Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta.”

2
Yorumlar

Abdullah

Yakında liderimiz Apo diyecek bunlar. Ülke elden gitti resmen.

Alî

Ülkenin selameti için birlik olup akıllı olmalı. Mikserin içine düşmemeli
