MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

Manisa’nın Soma ilçesinde 16 Aralık 2025 tarihinde Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde, Bursaspor tribünlerinde bulunan bir grup taraftar, eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü sloganlar attı.

Layla Zana'yı hedef alan bu küfürlü tezahüratlara siyasi camiadan tepkiler ardı ardına geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da tepki gösteren isimlerden biri oldu. TBMM Genel Kurulu'nda partisi adına söz alan Akçay, şu ifadelere yer verdi: “Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti, MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmiş ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede Başbuğumuz, Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. Bu o dönemde çok da konuşulmuştu. Zana Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta.”