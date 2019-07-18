YKS tercih danışmanlığı nerelerde var? MEB 2019 YKS tercih danışmanlığı

2019 YKS sınav sonuçları açıklanmasından sonra öğrenci adayları 2019 AYT ve TYT puanları ve başarı sıralamasılarına göre puanı tutturdukları üniversiteleri tespit etmeye başlarken, Üniversite YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı YSK tercihinde bulunacak adaylara kolaylık olması için YKS tercih danışmanlığı yapılacağını duyurdu. Peki YKS tercih danışmanlığı 2019 nerelerde olacak? YKS tercih danışmanlığı tarihleri, 2019 YKS tercih danışmanlığı nerelerde var? İBB YKS tercih danışmanlığı nerede var?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrencileri rahatlatacak bir haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.

"13 bin 985 tercih danışmanlığı personelimiz ile öğrencilerimizin yanındayız"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. Tercih danışmanlığı için 13 bin 985 personelimiz ile öğrencilerimizin yanındayız Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim."

İBB YKS tercih danışmanlığı nerede var?

Tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet verilecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri ayrıca 19-21 Temmuz'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Üniversite Tercih Fuarı"da da YKS'ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu merkezlere gelemeyenler için de "Alo Tercih Hattı" kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatlerinde hizmet verecek. İBB'nin tercih danışma merkezleri, Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hizmet verecek.