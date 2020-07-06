YKS taban puanları ne zaman açıklanır? Üniversite taban puanları 2020
YKS taban puanları ne zaman açıklanır? Üniversite taban puanları 2020 sorgulanıyor. YKS 2020 geride kaldı. öğrenciler 2020 yılına ait güncel üniversite taban puanlarının açıklanmasını bekliyorlar. YÖK Atlas ile tercih yapılacak puanların belirleneceği üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?
YKS taban puanları ne zaman açıklanır?
2020 Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Açıkladığında haberimizde bulabilirsiniz.
YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları
YÖK ATLAS nasıl kullanılır?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.