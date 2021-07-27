YKS sorgulama ÖSYM AİS 2021 YKS sonuç ekranı
Lise öğrencileri üniversiteye geçiş yapabilmek için 26 Haziran 2021 tarihinde YKS sınavına girmişti. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS sıvanın açıklanmasına az bir süre kaldığı için öğrenciler YKS sonuç ekranına nasıl giriş yapacaklarını merak ediyorlar. Peki, 2021 YKS sonuç ekranına nasıl giriş yapılır
Üniversiteye girme hayali taşıyan lise öğrencileri ÖSYM’nin sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Öğrenciler, hedefledikleri üniversiteyi tercih etmek YKS sonuç ekranına nasıl giriş yapacaklarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 YKS sonuç ekranına nasıl girilir?
YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.