YKS sorgulama ÖSYM AİS 2021 YKS sonuç ekranı

Lise öğrencileri üniversiteye geçiş yapabilmek için 26 Haziran 2021 tarihinde YKS sınavına girmişti. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS sıvanın açıklanmasına az bir süre kaldığı için öğrenciler YKS sonuç ekranına nasıl giriş yapacaklarını merak ediyorlar. Peki, 2021 YKS sonuç ekranına nasıl giriş yapılır