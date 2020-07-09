YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç YKS sonuçları sorgulama
YKS sonuçları açıklandı mı? 27-28 Haziran tarihleri arasında YKS 3. oturum şeklinde yapıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı. Öğrenciler tahmini puanlarını hesapladı. Ancak milyonlarca kişi YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Sınava girenler “Üniversite sınavı sonuçları ne zaman belli olur?” , “Üniversite tercihleri ne zaman?” , “YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. Sınava giren milyonlarca kişi sonuçlarının ne zaman nasıl açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç YKS sonuçları sorgulama
Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlayacak.
YKS barajı kaç puan 2020
Bu sene koronavirüs sebebiyle YKS barajı 180'den 170'e çekildi. Adayların tercih yapabilmesi için barajı geçmeleri gerekiyor. Oturumlara göre belirtilen baraj puanları şöyle:
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.