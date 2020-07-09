Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. Sınava giren milyonlarca kişi sonuçlarının ne zaman nasıl açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç YKS sonuçları sorgulama

Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlayacak.

YKS barajı kaç puan 2020

Bu sene koronavirüs sebebiyle YKS barajı 180'den 170'e çekildi. Adayların tercih yapabilmesi için barajı geçmeleri gerekiyor. Oturumlara göre belirtilen baraj puanları şöyle:

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.