YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM 2022 YKS: TYT - AYT - YDT sınav sonuçları

Üniversite tercihlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanan adaylar YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını odaklandı.2022 YKS sonuçları açıklanma tarihinin ardından tercih maratonu yüz binlerce öğrenci için başlayacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 18 Haziran 2021’de TYT sınavını, 19 Haziran 2022 tarihinde AYT ve YDT sınavına 3 milyon 234 bin 409 aday girdi. TYT-AYT-YDT 202 2 YKSsonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

2022 YKS sonuçları açıklandı mı?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. Bu kapsamda yeni açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.