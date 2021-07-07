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Eğitim YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2021 sınavına katılım sağlayan adaylar YKS sınavı sonuçlarına odaklanmış durumda... Büyük merakla beklenen YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:34:00 -
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 26-27 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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