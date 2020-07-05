Bu sene YKS koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti. 27-28 Haziran tarihlerinde sınav sebebiyle 81 ilde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Üniversite sınavına giren öğrenciler son oturumun ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişim sağladı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? | Üniversite tercihleri ne zaman?

Milyonlarca kişi üniversite sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS sonuçlarının 28 Temmuz 2020’de açıklanması bekleniyor. Puanların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

YKS barajı kaç puan 2020

Bu sene koronavirüs sebebiyle YKS barajı 180'den 170'e çekildi. Adayların tercih yapabilmesi için barajı geçmeleri gerekiyor. Oturumlara göre belirtilen baraj puanları şöyle:

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.