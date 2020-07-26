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Eğitim

YKS sonuçları açıklandı mı? | YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Üniversite sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Milyonlarca öğrenci üniversite sonuçlarının ne zaman açıklandığını araştırıyor. Üniversite adayları, “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” , “YKS sonuçları ne zaman açıklanır?” , “YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?” , “2020 YKS sonuçları ne zaman” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:51:00 -
YKS sonuçları açıklandı mı? | YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca kişi 27-28 Haziran tarihleri arasında YKS’ye girdi. Üniversite sınavına giren milyonlarca adaş sonuçların ne zaman ilan edileceğini, tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS sonuçları açıklandı mı? | YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat belli değil ancak sabah 09.00-09.30 arasında açıklanması bekleniyor. YKS sonuçları ÖSYM ais sistemi üzerinden açıklanacak. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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