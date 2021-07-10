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Eğitim YKS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

YKS sonuçları açıklandı mı?

TYT - AYT sonuçları merakla bekleniyor. YKS 2021 sınavına katılan adaylar üniversite sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 01:07:00 -
YKS sonuçları açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 26 Haziran 2021’de TYT sınavını, 27 Haziran 2021 tarihinde AYT ve YDT sınavını gerçekleştirdi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçları açıklandı mı?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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