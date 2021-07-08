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Eğitim YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı geride kaldı. Sınava katılan adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. YKS (TYT, AYT, YDT) ÖSYM ile 2021 sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Peki, YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-08 19:23:00 -
YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite adayı öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, tercih maratonu için de bekleyiş sürüyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS 2021 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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