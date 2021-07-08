YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite adayı öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, tercih maratonu için de bekleyiş sürüyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS 2021 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.