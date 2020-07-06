YKS sonuçları 2020 YKS TYT AYT puanı başarı sıralama ile hangi üniversite tercih edilir?

YKS TYT AYT puanı başarı sıralama ile hangi üniversiteye girilir? YKS TYT AYT sınavı 27-28 Haziran’da yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM YKS 2020 sınavına girerek dört yıllık ve iki yıllık üniversitelere girmek için ter döktü. ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi. YKS sonuçlarına göre, adaylar taban puanları ve başarı sırasına göre üniversite tercihlerini yapacak. Peki YKS sonuçlarına göre 2020 YKS TYT AYT puanı başarı sıra ile hangi üniversite tercih edilir?