  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sivrisinekler hangi kokuları sevmez?
Düğmeye basıldı! 13 ilde 15 bin 'çekirge ve kene avcısı' doğa salınıyor
MHP'li isimden Can Dündar'a çok sert tepki
YKS sınavında zaman nasıl yetiştirilir? Uzmanından önemli uyarılar
Eğitim YKS sınavında zaman nasıl yetiştirilir? Uzmanından önemli uyarılar
Eğitim

YKS sınavında zaman nasıl yetiştirilir? Uzmanından önemli uyarılar

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere, çözemedikleri soruda fazla vakit harcamamaları tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:21:00 -
YKS sınavında zaman nasıl yetiştirilir? Uzmanından önemli uyarılar

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, AA muhabirine, sınava girecek öğrenciler için SODİMER Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zümresince "YKS önerileri" hazırladıklarını söyledi.

Levent Eraslan, öğrencilere, sınav günü erken kalkmalarını, kendilerini rahat hissedecekleri kıyafet giymelerini, sınavın başlamasından 1 saat önce sınav merkezinde olmalarını, sosyal mesafe kuralı ve görevlilerin talimatına uymalarını tavsiye etti.

Sınavın ilk dakikalarında heyecanın normal olduğunu vurgulayan Eraslan, şöyle konuştu:

"Sınav başladıktan sonra birkaç dakika içinde daha rahat olacaksınız. Denemelerinizdeki testleri hangi sırayla çözdüyseniz, sınavda o sırayla testleri çözün, sınavda stil değiştirmeyin. Kodlama yaparken soru soru kodlarsanız zamanınız boşa harcanabilir, tüm soruları çözdükten sonra kodlarsanız kaydırma yapabilirsiniz. En doğrusu bir sayfadaki 3-4 soruyu çözüp ardından kodlamaktır. Kodladığınız bir sorunun cevabını değiştirmek istediğinizde cevap kağıdını karalama yapmadan silmeye gayret edin."

İlk etapta çözülemeyen sorularla vakit kaybedilmemesi gerektiğini anlatan Eraslan, "Tüm soruları cevapladıktan sonra yapamadığınız sorulara zamanınız kalacaktır. Soruyla inatlaşıp çok zaman harcarsanız diğer soruları riske atarsınız." dedi.

Eraslan, sorularda her cümlenin altının çizilmesinin ayrıntıları fark etmeme durumuna yol açabileceğini, bunun sadece önemli yerlerde yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce soru kökünü, daha sonra paragrafı veya öncülü okuyun. Bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa soruyu boş bırakın, 2 şık arasında kaldıysanız birini işaretleyebilirsiniz. Uzun ve şekilli sorulardan gözünüz korkmasın. Uzun soru zor soru değildir. Soru uzun olup da cevabı içinde saklayabilir ve cevabı da çok kolay olabilir. Sayısal derslerde işlem yapın, zihinden çözmeye çalışmayın. Zihinden yapılan işlemler çoğu zaman dikkatsizlikten yanlış çıkabiliyor. Soru ifadelerinde yer alan 'söylenemez', 'çıkarılamaz', 'değildir" gibi olumsuz ifadelere dikkat edin. Süreyi iyi ayarlayın, erken bitirirseniz cevaplarınızı kontrol edin, sınavdan erken çıkmayın."

Öğrenciler heyecanlı

Öte yandan, 26 ve 27 Haziran'da YKS'ye girecek adaylar, son hazırlıklarını yaparak heyecanla sınav gününü beklemeye başladı.

Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayça Karabacak, salgında okulların kapalı olması nedeniyle sınava hazırlanmakta biraz zorlandığını söyledi.

Ancak kısa sürede bu duruma adapte olduğunu ve günde 12 saat ders çalıştığını anlatan Karabacak, "Günde yaklaşık 500 soru çözdüm. Hedefim hukuk fakültesi ve sonrasında yurt dışında yüksek lisans. Heyecanla sınav gününü bekliyorum." dedi.

Öğrencilerden Sıla Yakıt da salgın sürecinde sınava hazırlanmanın normal zamandan daha meşakkatli olduğunu, hazırlığının son 2 ayını soru çözmeye ayırdığını ifade etti.

YKS'ye rekor başvuru!
YKS'ye rekor başvuru!

Gündem

YKS'ye rekor başvuru!

Gençler aman dikkat, bunlara düşmeyin! YKS'de en sık yapılan 15 hata
Gençler aman dikkat, bunlara düşmeyin! YKS'de en sık yapılan 15 hata

Dünya

Gençler aman dikkat, bunlara düşmeyin! YKS'de en sık yapılan 15 hata

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay