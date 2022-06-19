  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YKS sınavına girmekten vazgeçen öğrenciyi, vatandaş ikna etti
Gündem

YKS sınavına girmekten vazgeçen öğrenciyi, vatandaş ikna etti

Sınav alanına alınmayan eşyalarını bırakmak için ücret teklif edilen öğrenci, sınava girmekten vazgeçti. Bir velinin çabasıyla sınava girmeyi kabul eden öğrenci bu kez kimliği olmadığı için giremedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 15:49:00 - 2022-06-19 15:50:43
YKS sınavına girmekten vazgeçen öğrenciyi, vatandaş ikna etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ancak, eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava birkaç dakika kala girmekten vazgeçti.

O sırada Vehbi Yıldırım isimli vatandaş, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı’nın sırtından iterek sınav alanına getirdi.

Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım’ı ve Boran Elaldı’yı alkışlayarak destekledi. Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

"Çocuğun özgüveni yok, ona üzüldüm"

18 yaşındaki Boran Elaldı’yı sınava girmesi için ikna eden Vehbi Yıldırım, “Çocuğun özgüveni yok. Ona üzüldüm, kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar, onu bahane ederek gitti. Sonra ben onu orada gördüm ve ikna ettim. Benim çocuğum zaten yarım saat önce içeri girmişti” şeklinde konuştu.

YKS sınavına girmekten vazgeçen öğrenciyi, vatandaş ikna etti

“Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım”

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, “Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim. Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23