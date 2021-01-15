YKS sınavı ne zaman 2021? YKS başvurusu ne zaman başlayacak?

Üniversite adayları yeni yılın ilk ayı ile birlikte büyük bir heyecan yaşıyorlar... Üniveristeye girmenin en önemli adımı olan YKS başvuruları için sabırsızlık had safhada... Sürekli olarak 2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? diye soruluyor.

YKS sınavı ne zaman 2021?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye geçiş sınavı YKS 2021'in ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyor. YKS 2021 geçen sene 27-28 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.

YKS 2021 başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak olan üniversiteye geçiş sınavı YKS 2021 hakkında duyuru yapıldı. MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında tüm konulardan sorumlu olunacağını açıkladı. Ayrıca öğrencilerin sınava hazırlığında kaynak yardımı yapılacağı ve olası bir değişikte konunun tekrar değerlendirilebileceği de açıklandı. ÖSYM’nin bu noktada soru kitapçığı ve fasiküllerin de yayınlacağını duyurdu. Bu anlamda öğrencilerden kaynak ve soru fasiküllerinin takip etmeleri de tavsiye edildi.